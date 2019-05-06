МОСКВА, 6 мая./ТАСС/. Аэропорт Шереметьево по-прежнему работает с одной взлетно-посадочной полосой (ВПП) после катастрофы с самолетом "Аэрофлота", произошедшей накануне.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
"Сейчас аэропорт работает с одной полосой", - сказали в пресс-службе Шереметьево.
Всего в аэропорту две рабочих полосы.
В воскресенье в Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб. Госпитализированы девять пострадавших: четверо находятся в НИИ Вишневского, четверо - в НИИ Склифосовского, один пассажир - в медцентре ФМБА.