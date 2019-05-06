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Расследование ЧП с SSJ-100

МЧС не будет приостанавливать полеты Sukhoi Superjet после катастрофы в Шереметьево

Один из самолетов в понедельник вылетит в Якутию, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МЧС России не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet после катастрофы такого лайнера в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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"Не планируем [приостанавливать эксплуатацию]", - сказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Там сообщили, что один из самолетов в понедельник вылетит в Якутию.

В авиационном парке МЧС России в эксплуатации находятся два самолета Sukhoi Superjet: один в версии SSJ-100-95B, который используется для авиационных эвакуаций и переброски спасателей, второй - SSJ-100-95LR, имеющий увеличенную дальность полета.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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