МЧС не будет приостанавливать полеты Sukhoi Superjet после катастрофы в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МЧС России не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet после катастрофы такого лайнера в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Не планируем [приостанавливать эксплуатацию]", - сказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Там сообщили, что один из самолетов в понедельник вылетит в Якутию.

В авиационном парке МЧС России в эксплуатации находятся два самолета Sukhoi Superjet: один в версии SSJ-100-95B, который используется для авиационных эвакуаций и переброски спасателей, второй - SSJ-100-95LR, имеющий увеличенную дальность полета.