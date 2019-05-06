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Расследование ЧП с SSJ-100

Компания - производитель двигателей для Sukhoi Superjet готова оказать экспертную помощь

Как отметили в компании Power Jet, речь идет о "необходимых сведениях" и персонале

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Компания Power Jet, производящая двигатели для российских самолетов Sukhoi Superjet, готова отправить в Россию французских экспертов для участия в расследовании катастрофы в Шереметьево. Об этом в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель совместного французско-российского предприятия, созданного в 2004 году двигателестроителями Snecma (в настоящее время Safran) и НПО "Сатурн".

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"Мы, безусловно, готовы направить своих специалистов и ждем, когда будет определена та структура, которой предстоит вести следствие. Мы предоставим все необходимые сведения и персонал, если потребуется оказать поддержку расследованию", - сказал представитель компании.

Он сообщил, что предприятие производит два варианта двигателей для самолетов Sukhoi Superjet 100: для средне- и дальнемагистральных версий самолета. Речь идет о 1S17 и 1S18. "На разбившемся самолете стоял двигатель 1S17", - уточнил он.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом Москва - Мурманск, погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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