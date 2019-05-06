В "Газпроме" заявили, что пожар в жилом доме на Ставрополье не связан с утечкой газа

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Причина пожара в девятиэтажном доме в Железноводске (Ставропольский край), в результате которого пострадали 13 человек, не связана с использованием газа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АО "Газпром газораспределение Ставрополь".

Ранее в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю отмечали, что причиной пожара мог стать хлопок бытового газа.

"При обследовании места происшествия аварийно-диспетчерской бригадой установлено, что помещение на первом этаже, в котором располагался очаг возгорания, не было газифицировано. Утечек газа на внутридомовых сетях не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данным компании, техническое обслуживание газовых сетей в доме проводилось в сентябре 2018 года. В качестве мер предосторожности от газоснабжения отключены 60 абонентов в многоквартирном доме. На месте дежурят бригады аварийно-диспетчерской службы АО "Железноводскгоргаз" совместно с подразделениями краевого управления МЧС.

Возгорание произошло утром в понедельник в девятиэтажном двухподъездном жилом доме. В происшествии пострадали 13 человек, десять из них госпитализированы, в том числе пятеро детей, три человека направлены на амбулаторное лечение. По факту пожара возбуждено уголовное дело.