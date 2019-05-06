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Расследование ЧП с SSJ-100
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Дитрих сообщил о 33 выживших пассажирах после катастрофы SSJ-100

Шестеро находится в больнице

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. На данный момент известно о 33 выживших пассажирах после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих после заседания госкомиссии по урегулированию чрезвычайных ситуаций.

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"У нас с вами 33 выживших пассажира… 27 из них осмотрено врачами не нуждаются в лечении в больнице. Шестеро сейчас находится в больнице, один - в "Склифе", четверо - в Вишневского", - отметил он. По словам Дитриха, прилагаются все усилия к тому, чтобы "поставить на ноги" пострадавших в авиакатастрофе.

В минувшее воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, 41 человек погиб.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Председателем комиссии является Евгений Дитрих.

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РоссияДитрих, Евгений ИвановичРасследование ЧП с SSJ-100
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