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Источник: в управлении автодорог Якутии прошли обыски

Они связаны с расследованием дела о получении взятки

ЯКУТСК, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в здании управления автодорог Якутии в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В рамках расследования уголовного дела по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору") проведены обыски в здании Управления автодорог Якутии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обыски связаны с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автомобильных дорог, которого подозревают в получении взятки.

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