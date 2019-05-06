Участник марафона в Казани умер от сердечного приступа

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Мужчина 1981 года рождения умер, по предварительным данным, от сердечного приступа, проходя дистанцию традиционного Казанского марафона. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

"Накануне в рамках проведения Казанского марафона в ходе прохождения дистанции 21,1 км плохо почувствовал себя один из участников забега - 1981 года рождения. Один из восьми дежуривших на трассе экипажей скорой медпомощи оперативно отреагировал на инцидент и оказал первую медицинскую помощь участнику, по пути в ближайшую больницу проводил реанимацию участника, однако спасти его жизнь не удалось. Предварительный диагноз - сердечный приступ", - сообщили в пресс-службе.

Согласно положению Казанского марафона, каждый участник при регистрации предоставляет справку о состоянии здоровья из медучреждения, без нее допуск на соревнования невозможен. Участники без справок или в случае несоответствующих показателей здоровья к стартам не допускаются, сказали в Минспорта региона. Министерство и оргкомитет марафона выразили соболезнования родным и близким умершего, структуры намерены оказать родственникам всю необходимую помощь.

Казанский марафон проходил в столице Татарстана с 4 по 5 мая. Мероприятие, состоявшееся в пятый раз, собрало более 25 тыс. участников из 32 стран мира. Участники марафона пробежали на выбор одну из четырех дистанций (42,2 км, 21,1 км, 10 км или 3 км), кроме того, в рамках марафона был организован детский забег.