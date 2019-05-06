Минтранс: тушение загоревшегося самолета в Шереметьево заняло 18 минут

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Возгорание самолета "Аэрофлота", аварийно севшего и загоревшегося в аэропорту Шереметьево, было ликвидировано за 18 минут после его приземления. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, возглавляющий госкомиссию по расследованию ЧП.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Первая пожарная команда была через минуту после приземления горящего самолета. В течение шести минут прибыли дополнительные подразделения пожарных. За 18 минут огонь был полностью потушен", - сказал Дитрих.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.