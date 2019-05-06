Минтранс: тушение загоревшегося самолета в Шереметьево заняло 18 минут

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Возгорание самолета "Аэрофлота", аварийно севшего и загоревшегося в аэропорту Шереметьево, было ликвидировано за 18 минут после его приземления. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, возглавляющий госкомиссию по расследованию ЧП.
"Первая пожарная команда была через минуту после приземления горящего самолета. В течение шести минут прибыли дополнительные подразделения пожарных. За 18 минут огонь был полностью потушен", - сказал Дитрих.
Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.