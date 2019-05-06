Полиция задержала одного из подозреваемых в стрельбе из окна дома в Ижевске

ИЖЕВСК, 6 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали одного из подозреваемых в стрельбе из огнестрельного оружия из окна жилого дома в городе Ижевске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте МВД по Удмуртской Республике.

Ранее 3 мая полиция Ижевска начала проверку по размещенному в местных СМИ видеоролику, на котором двое мужчин стреляют из ружья из окна квартиры. "Выстрелы производились из квартиры жилого дома по улице 40 лет ВЛКСМ. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции № 3 (по Первомайскому району) и автопатруль полка патрульно-постовой службы УМВД России по Ижевску. 31-летний хозяин квартиры был задержан, в настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к розыску второго мужчины, производившего выстрелы ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, показания мужчина давать отказался, в ходе осмотра его квартиры были изъяты охотничье гладкоствольное ружье, более 240 патронов 12-го и 16-го калибров, гильзы от патронов 16-го калибра, две банки пороха. Отмечается, что мужчина имеет разрешение на хранение охотничьего оружия, но правила хранения им были нарушены. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Кроме того, за нарушение правил хранения оружия мужчина оштрафован на 3 тыс. рублей, также в его действиях выявлен факт незаконной передачи огнестрельного оружия третьему лицу, материалы этого дела направлены на рассмотрение в мировой суд Первомайского района города.