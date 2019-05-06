Следователи проверяют обстоятельства гибели украинского альпиниста на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 6 мая. /ТАСС/. Следователи проверяют обстоятельства гибели альпиниста с Украины при восхождении на Эльбрус, сообщили журналистам в понедельник в управлении СК России по Кабардино-Балкарии.

"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста. Согласно материалам проверки, 5 мая примерно в 11:30 мск 34-летний альпинист с Украины осуществлял восхождение на гору Эльбрус. Во время восхождения мужчина почувствовал недомогание, о котором сообщил спасателям", - отметили в ведомстве.

К моменту прибытия спасателей он не подавал признаков жизни. "Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы",- говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных структурах региона сообщил ТАСС, что тело погибшего альпиниста будет транспортировано на родину по запросу родственников через консульство.