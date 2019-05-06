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В ДТП в центре Москвы пострадали три человека

По словам источника ТАСС, столкнулись три автомобиля, одна из машин принадлежит полиции

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате ДТП с участием трех автомобилей, один из которых полицейский, произошедшем в понедельник в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Автоавария произошла по адресу: Мерзляковский переулок, 18, стр. 2. Столкнулись три машины, в том числе BMW Х6 и Mercedes. Пострадали три человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, один из автомобилей принадлежит полиции.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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