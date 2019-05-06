РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы. Об этом говорится в вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством РФ в ФРГ, которая опубликована в понедельник на сайте ITLOS.

В документе отмечается, что, с точки зрения российской стороны, у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для "керченского инцидента". В связи с отсутствием российских представителей ITLOS сократил слушания на один день. Ранее планировалось, что они пройдут 10 и 11 мая. Аргументы украинской стороны трибунал заслушает в пятницу, 10 мая. Решение будет вынесено, как ожидается, до конца мая.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, позже суд арестовал их экипажи по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.