Получивший взятку бывший замглавы ульяновского МЧС отделался условным сроком

УЛЬЯНОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Суд приговорил в понедельник бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Ульяновской области к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере более 1 млн рублей за получение взятки в виде топливной карты на 1 тыс. литров бензина. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение бездействия в пользу взяткодателя, а равно за общее попустительство по службе, в значительном размере"), однако приговорен судом лишь к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 1 млн 87 тыс. 500 рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях сроком на два года", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, с марта по июнь 2018 года контролирующие органы проводили внеплановые проверки соблюдения пожарной безопасности в территориальных подразделениях Управления федеральной почтовой связи Ульяновской области - Филиала ФГУП "Почта России". Заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС предложил директору организации свое покровительство. Он потребовал взятку за бездействие.

Руководитель Управления федеральной почтовой связи Ульяновской области, опасаясь значительных штрафов, поручил приобрести топливную карту на 1 тыс. литров бензина марок АИ-92 и АИ-95. Сотрудники регионального Управления ФСБ в июле прошлого года задержали заместителя начальника ГУ МЧС с поличным в его кабинете.

Прокуратура Ульяновской области требовала назначить бывшему представителю руководства ГУ МЧС четыре года колонии со штрафом 1 млн 125 тыс. рублей, а также лишить права занимать определенные должности на 2,5 года. Надзорное ведомство намерено обжаловать приговор.