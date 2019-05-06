На Украине грузовик упал в реку с 40-метровой высоты

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Грузовой автомобиль сорвался с 40-метровой высоты в реку Черный Черемош в селе Красник Ивано-Франковской области, погибли три человека, 19 человек спасены, судьба еще одного остается неизвестной. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Государственной службы по ЧС Украины.

"По предварительным данным, в автомобиле находилось 23 человека (предварительно, пассажиры - граждане Белоруссии)", - говорится в сообщении. Обнаружены тела трех погибших, 19 человек спасены. Судьба еще одного остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются, к ним привлечены 45 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС