Полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

"Аэрофлот" опубликовал полный список пассажиров самолета SSJ-100, который сгорел 5 мая после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. Ранее авиакомпания разместила список выживших в катастрофе пассажиров.
- Аксенов Юрий (23 января 2003)
- Афанасьев Виктор (10 мая 1974)
- Бабаев Кирилл (19 сентября 1984)
- Белик Татьяна (9 апреля 1969)
- Брукс Джереми (12 июня 1996)
- Вельмякин Виталий (31 января 1976)
- Ветчинкин Сергей (25 июля 1982)
- Вицнаровский Александр (28 марта 1995)
- Власов Роман (21 июня 1994)
- Власова Марина (13 мая 1995)
- Воробьев Максим (6 сентября 1979)
- Гультайчук Алексей (17 января 1992)
- Ганзиев Алексей (9 марта 1996)
- Гончаров Владимир (5 января 1960)
- Гринберг Татьяна (25 мая 1988)
- Гущина Галина (9 апреля 1954)
- Данилкина Рита (16 декабря 1975)
- Деркунская Елена (8 апреля 1971)
- Долгопятов Анатолий (9 декабря 1971)
- Евменьков Владимир (20 февраля 1972)
- Егоров Петр (9 июля 1986)
- Егорова Наталья (14 августа 1977)
- Зенин Михаил (30 декабря 1994)
- Зимницкий Дмитрий (6 января 1981)
- Ивахненко Денис (20 апреля 1983)
- Искандеров Навруз (22 марта 1996)
- Кирсанова Мария (13 декабря 1977)
- Киселев Василий (3 февраля 1977)
- Киселев Петр (2 марта 1979)
- Климов Евгений (25 июня 1954)
- Ключникова Екатерина (25 сентября 1974)
- Ковба Алексей (23 октября 2001)
- Конник Марина (19 апреля 1968)
- Крайнова Наталья (30 января 1974)
- Криштоп Алексей (8 декабря 1955)
- Кудрияш Александр (13 октября 1951)
- Кузнецов Сергей (8 мая 1979)
- Курбонбекзада Фаткундини (26 января 1991)
- Мартынова Алена (7 апреля 1968)
- Марченков Александр (9 января 2008)
- Марченкова Юлия (7 октября 1984)
- Молчанов Олег (16 мая 1983)
- Молчанова Юлия (1 августа 1987)
- Назаров Максим (16 сентября 1975)
- Новиков Евгений (11 ноября 1978)
- Новикова Софья (8 июня 2006)
- Парусов Михаил (17 декабря 1983)
- Печников Василий (4 августа 1979)
- Пилипчук Альбина (17 марта 1982)
- Плотников Сергей (31 октября 1972)
- Плотникова Надежда (24 января 1987)
- Прищенко Валерий (27 апреля 1965)
- Прищенко Денис (30 июня 1988)
- Ратникова Елена (28 марта 1992)
- Савельев Роман (26 сентября 1971)
- Савченко Михаил (26 мая 1986)
- Сивоконь Лариса (24 февраля 1962)
- Ситникова Марина (9 июля 1959)
- Смирнов Алексей (21 марта 1983)
- Сороколит Александр (17 мая 1974)
- Сотсенко Евгений (22 сентября 1980)
- Тихонова Людмила (24 октября 1979)
- Тупичкин Антон (9 мая 1980)
- Федорова Алиса (23 мая 1990)
- Харинин Дмитрий (27 ноября 1988)
- Хлебушкин Дмитрий (24 июня 1961)
- Хомченко Валентин (21 апреля 1990)
- Хрумов Михаил (23 февраля 1984)
- Цицилин Вадим (7 февраля 1971)
- Цупикова Дарья (27 марта 1991)
- Чупрунов Андрей (30 ноября 1979)
- Чупрунова Екатерина (1 июня 1986)
- Шилов Антон (13 марта 1985)
Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейса Москва - Мурманск в воскресенье совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять госпитализированы.