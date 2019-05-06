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Движение перекрыто в центре Москвы после ДТП с полицейским автомобилем

В результате происшествия пострадали три человека

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта перекрыто в Мерзляковском переулке из-за ДТП с участием трех автомобилей.

"Из-за ДТП перекрыто движение в Мерзляковском переулке. На месте работают городские службы", - говорится в сообщении столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием трех машин пострадали три человека. "Автоавария произошла по адресу: Мерзляковский переулок, 18, стр. 2. Столкнулись три машины, в том числе BMW Х6 и Mercedes. Пострадали три человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, один из автомобилей принадлежит полиции.

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