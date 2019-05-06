Суд признал законным продление домашнего ареста Майклу Калви

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста до 14 июля основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее Басманный суд Москвы перевел под домашний арест, продлив его срок до 14 июля, Майкла Калви и экс-председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева. Трое других фигурантов по делу - партнер фонда Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин - судом по ходатайству следственных органов оставлены в СИЗО до той же даты.

Позиции сторон

Адвокат просил отменить решение суда первой инстанции или разрешить Калви двухчасовые прогулки.

"Мы полагаем, что оснований для продления домашнего ареста у следствия не имелось. Никаких активных следственных действий по делу не ведется, лишь 25 апреля следствие решило выйти с производством экспертизы по делу. Наличие паспорта США не дает основания для нахождение Калви под домашним арестом. Прошу решение суда первой инстанции отменить или разрешить Калви двухчасовые прогулки на свежем воздухе с 14:00 до 16:00", - сказал адвокат.

Обвиняемый отметил в суде, что заявители имеют корыстный умысел в этом уголовном деле. "Следствие считает меня выгодоприобретателем акций, но это не так: я лишь доверенное лицо и советник акционеров и инвесторов. Следствие не может понять смысла конфликта акционеров банка. Заявители просто хотят завладеть банком и контролировать его, не допустить раскрытия сомнительных сделок", - сказал он.

Калви также подчеркнул, что ни он, ни его партнеры "не похитили ни одной копейки, никого не обманывали". "Я не намерен скрываться от следствия или суда, я готов всячески помогать следствию в установлении истинности и своей полной реабилитации", - сказал Калви.

Представитель потерпевшей стороны и следователь назвали решение суда законным, обоснованным и не подлежащим отмене. "Изменение меры пресечения не представляется возможным. Следствие выступает категорически против разрешения прогулок и против выхода на мансарду, потому что она никак не оборудована для прогулок", - добавил следователь.

Прокурор поддержала доводы следственных органов и решение суда первой инстанции в полном объеме.