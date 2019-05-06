ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории на съемной квартире в Сочи

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники краевого управления ФСБ обнаружили в Сочи лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, которую оборудовал на съемной квартире житель Екатеринбурга, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю во взаимодействии с сотрудниками полиции Сочи выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Екатеринбурга, подозреваемого в незаконном производстве и сбыте психотропных веществ. В результате осмотра арендуемой подозреваемым квартиры оперативниками обнаружена нарколаборатория по изготовлению мефедрона", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что это синтетический аналог кокаина, в помещении было обнаружено и изъято около 3 тыс. доз произведенного вещества массой порядка 0,5 кг, это считается особо крупным размером. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических и психотропных веществ.