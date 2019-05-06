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В Петербурге экс-сотрудник МЧС получил четыре года условно за взятку от бизнесмена

Общая сумма взятки составила 544 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Петербургу Дмитрий Червяков осужден на четыре года условно по делу о получении взятки от коммерсанта за попустительство. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Червякова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком пять лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года, со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Суд установил, что Червяков получил взятку в 544 тыс. рублей от учредителя компании "Балтмонолитстрой" Андрея Колесниченко. Эта организация занимается монтажом, техобслуживанием и ремонтом средств пожарной безопасности. За переданные ему деньги подсудимый не должен был принимать какие-либо меры в случае, если в работе компании будут выявлены нарушения.

Червяков полностью признал свою вину.

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