Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы взлетели, попали в тучу. Был сильный град, и вот в этот момент произошел хлопок и вспышка такая, как электричества", - сказала она.
По словам Касаткиной, во время посадки "все начали соскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости".
Командир воздушного судна Денис Евдокимов отметил, что "из-за молнии произошла потеря радиосвязи" и переход на аварийный режим управления. По его словам, связь с диспетчерами через аварийную частоту была кратковременной и прерывистой. "Несколько слов получалось сказать, потом она пропадала, и нужно было снова подключать", - пояснил он в эфире телеканала.