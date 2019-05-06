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Расследование ЧП с SSJ-100

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

По словам Татьяны Касаткиной, был сильный град, а перед аварийной посадкой борта был слышен хлопок и видна вспышка

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы взлетели, попали в тучу. Был сильный град, и вот в этот момент произошел хлопок и вспышка такая, как электричества", - сказала она.

По словам Касаткиной, во время посадки "все начали соскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости".

Командир воздушного судна Денис Евдокимов отметил, что "из-за молнии произошла потеря радиосвязи" и переход на аварийный режим управления. По его словам, связь с диспетчерами через аварийную частоту была кратковременной и прерывистой. "Несколько слов получалось сказать, потом она пропадала, и нужно было снова подключать", - пояснил он в эфире телеканала.

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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