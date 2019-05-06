Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

"Мы взлетели, попали в тучу. Был сильный град, и вот в этот момент произошел хлопок и вспышка такая, как электричества", - сказала она.

По словам Касаткиной, во время посадки "все начали соскакивать с кресел и продвигаться, хотя самолет еще был на скорости".

Командир воздушного судна Денис Евдокимов отметил, что "из-за молнии произошла потеря радиосвязи" и переход на аварийный режим управления. По его словам, связь с диспетчерами через аварийную частоту была кратковременной и прерывистой. "Несколько слов получалось сказать, потом она пропадала, и нужно было снова подключать", - пояснил он в эфире телеканала.