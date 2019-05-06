В Саратове сотрудник ГУ МЧС подозревается во взятке в 3,3 млн рублей от сотового оператора

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГУ МЧС России по Саратовской области, он подозревается в получении взятки на сумму более 3 млн рублей от одного из сотовых операторов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении сотрудника ГУ МЧС России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По версии следствия, сотрудник, занимавший одну из руководящих должностей, с 2011 по 2019 год получал от оператора сотовой связи взятки. Всего на сумму свыше 3,3 млн рублей.

"За это сотрудник управления не предпринимал действий к тому, чтобы демонтировать базовые станции оператора, установленные на зданиях ГУ МЧС по Саратовской области. После получения очередной части взятки противоправная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками УФСБ региона", - уточняет пресс-служба.

Теперь решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.