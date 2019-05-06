Одна из шести пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте умерла в больнице

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Один из шести пострадавших в результате взрыва бытового газа в частном доме в дагестанском городе Хасавюрте умер в больнице в Махачкале. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

Шесть человек пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в Хасавюрте 26 апреля. Пятеро из них были перевезены в ожоговый центр в Махачкалу, состояние двоих - пятилетнего мальчика и 17-летней девушки - оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации, сообщал ТАСС ранее.

"Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая при взрыве газа в Хасавюрте, скончалась накануне в больнице, куда была перевезена ранее вместе с еще четырьмя другими пострадавшими. У второго тяжелого больного - пятилетнего мальчика - наблюдается улучшение состояния, но он еще остается в реанимации", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, состояние остальных пострадавших - средней тяжести.

Вечером 26 апреля в городе Хасавюрте в частном доме произошел взрыв бытового газа, пострадали шесть человек - трое взрослых и трое детей. Они были доставлены в Центральную городскую больницу Хасавюрта, их состояние оценивалось как средней степени тяжести, сообщал ранее представитель Минздрава региона. На следующий день пятеро из них были перевезены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.