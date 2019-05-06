Источник: сгоревший самолет "Аэрофлота" был застрахован на сумму более 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, сгоревший в воскресенье в аэропорту Шереметьево, был застрахован на сумму более 1,5 млрд рублей, сообщил ТАСС источник на страховом рынке.

Как сообщалось ранее, страховщиками рисков группы "Аэрофлот" являются "Согаз" и "АльфаСтрахование".

"По моим оценкам, это более 1,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства. Это практически новый самолет, поэтому страховая сумма близка к его стоимости, уточнил другой источник.

В "АльфаСтраховании" отказались комментировать данные о страховой сумме. В "Согазе" подтвердили, что судно Sukhoi Superjet, бортовой номер RA-89098, было застраховано в АО "Согаз" и АО "АльфаСтрахование" по договору сострахования авиационных рисков.

Замгендиректора "АльфаСтрахования" по авиастрахованию Илья Кабачник заявил ТАСС, что существенная часть рисков по самолету была перестрахована. Страховую сумму он раскрыть отказался.

Кабачник также отметил, что, по всей видимости, речь идет о полной гибели самолета. "Мы имеем дело с полной гибелью. Формально мы должны какие-то бумаги подписать в этой части, но, глядя на обстоятельства происшествия и размер ущерба, мы считаем это полной гибелью", - сказал он.

"АльфаСтрахование" и "Согаз" страховали авиапарк группы "Аэрофлот" - 353 самолета на общую сумму $16 млрд, включая самолеты Sukhoi Superjet 100.

Гражданская ответственность "Аэрофлота" также застрахована в компаниях "АльфаСтрахование" и "Согаз". Страховая выплата родственникам погибших пассажиров составляет 2,025 млн рублей на каждого погибшего, выплата пострадавшим до 2 млн рублей рассчитывается в зависимости от тяжести травм. Такие же лимиты распространяются на членов экипажа.