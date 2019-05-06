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Расследование драки с участием Кокорина и Мамаева
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Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева сроки до 1,5 года в колонии

Прокурор Светлана Тарасова заявила, что мотивом преступления стало пренебрежительное отношение к окружающим и желание показать свое превосходство
Александр Кокорин и Павел Мамаев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Александр Кокорин и Павел Мамаев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Гособвинение потребовало наказание в виде лишения свободы на сроки до 1,5 года для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях и хулиганстве, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.

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"Прошу признать виновными, назначить наказание по совокупности преступлений Александру Кокорину в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима, Павлу Мамаеву - одного года и пяти месяцев колонии общего режима", - сказала прокурор Светлана Тарасова.

Двум другим фигурантам дела о драках в центре Москвы - Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину - прокурор просит назначить один год и пять месяцев колонии и один год и шесть месяцев колонии соответственно.

Прокурор сказала, что свидетели в своих показаниях изобличили подсудимых в инкриминируемых деяниях.

"Позицию подсудимых в суде обвинение расценивает как попытку избежать наказания за содеянное. Они имели умысел на причинение телесных повреждений, он возник еще утром, в клубе "Эгоист", - сказала прокурор.

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Также она заявила, что мотивом преступления послужило пренебрежительное отношение к окружающим, а также правилам поведения в обществе, желание показать свое превосходство.

В новость были внесены изменения (17:45 мск) - добавлена информация по тексту.

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РоссияРасследование драки с участием Кокорина и Мамаева
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