Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева сроки до 1,5 года в колонии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Гособвинение потребовало наказание в виде лишения свободы на сроки до 1,5 года для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях и хулиганстве, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.

"Прошу признать виновными, назначить наказание по совокупности преступлений Александру Кокорину в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима, Павлу Мамаеву - одного года и пяти месяцев колонии общего режима", - сказала прокурор Светлана Тарасова.

Двум другим фигурантам дела о драках в центре Москвы - Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину - прокурор просит назначить один год и пять месяцев колонии и один год и шесть месяцев колонии соответственно.

Прокурор сказала, что свидетели в своих показаниях изобличили подсудимых в инкриминируемых деяниях.

"Позицию подсудимых в суде обвинение расценивает как попытку избежать наказания за содеянное. Они имели умысел на причинение телесных повреждений, он возник еще утром, в клубе "Эгоист", - сказала прокурор.