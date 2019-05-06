Слушания по делу Уилана состоятся в конце мая

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Слушания по делу Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже, состоятся в конце мая. Об этом сообщил в понедельник брат арестованного Дэвид Уилан в письме, направленном корреспонденту ТАСС по электронной почте.

"Слушания по вопросу о содержании его под стражей состоятся в конце мая, вероятно, 23 или 24 мая, следует из документов судьи Рябцева. Вероятно, он останется в "Лефортово" еще на два-три месяца", - написал Дэвид Уилан.

По его данным, уже запланированы посещения Пола Уилана сотрудниками консульств Великобритании, Канады и Ирландии. Посол США Джон Хантсман посетил его 30 апреля.

Брат арестованного выразил недовольство тем, что Пол Уилан с большой задержкой получает письма. Три письма для Уилана, по его словам, сотрудники американского консульства оставили для него в "Лефортово" 15 марта.