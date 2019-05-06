Источник: до момент удара SSJ-100 о ВПП в Шереметьево его посадка проходила штатно

"То, что мы наблюдали, а именно заход на посадку по глиссаде - это ситуация штатная, хотя и в аварийном режиме. Скорость самолета была 274 км/ч, это штатная посадка для такого типа воздушного судна. На момент посадки в баках самолета оставалось порядка 10 т топлива", - сказал собеседник агентства. По его словам, Sukhoi Superjet при взлете тратит примерно 2,5 т топлива, а полная загрузка баков 12,4 т. "В воздухе самолет пробыл 28 минут, дальше был заход на посадку. Ситуация, при которой в самолет попадает молния, достаточно распространенная, и не является критической. "Если происходит отключение бортовых систем, то всегда есть резервные, и КВС (командир воздушного судна) принимает решение о ручном управлении", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что теоретически командир самолета мог бы в воздухе находиться достаточно долго, просто выработать топливо и уже потом совершать посадку. "Раз было принято решение сажать самолет незамедлительно, то на то были резкие причины - либо полный отказ систем самолета, его плохая управляемость и полное отсутствие связи с диспетчером аэропорта. SSJ-100 сконструирован так, что он не может сбросить топливо, оно только вырабатывается в воздухе", - сказал он. По его словам, "в районе аэропорта Шереметьево достаточно оживленное воздушное движение, и нахождение в воздухе без связи на малых высотах могло создать угрозу столкновения самолетов в воздухе".

В момент посадки экипаж, по словам собеседника агентства, максимально пытался посадить его штатно, никаких опасений посадка не вызывала. "Следствию предстоит выяснить, успел ли экипаж включить реверс и начать торможение, а также насколько хорошим было сцепление взлетно-посадочной полосы с шасси, по какой причине произошел подскок самолета и последующий сильный удар о бетон", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, основная версия причины ЧП - попадание молнии в самолет. "Основная версия - удар молнии в самолет, после чего у самолета отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу и загорелся", - сказал источник. По его словам, попадание молнии подтверждают экипаж и пассажиры.