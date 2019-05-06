Трех краснодарцев задержали за кражу надгробий с кладбища

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники краснодарской полиции задержали троих молодых людей по подозрению в совершении серии краж бронзовых надгробий с местного кладбища, сумма ущерба превысила 1 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УМВД по Краснодару.

"Сотрудниками краснодарской полиции раскрыта серия краж надгробных памятников с территории городского кладбища. По предварительным оценкам, ущерб от действий злоумышленников превысил 1 млн рублей. Злоумышленниками оказались трое ранее не судимых местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что надгробия похищали с территории Славянского кладбища в Краснодаре, от граждан поступали заявления в полицию с ноября 2018 года. По предварительной версии, подозреваемые с помощью автомобильного троса и машины демонтировали памятники из бронзы, вывозили за пределы кладбища, распиливали на части и сдавали в пункты приема металлолома. На время расследования подозреваемых взяли под стражу.