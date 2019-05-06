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Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье

Мужчина упал в море и разбился

АНКАРА, 6 мая. /ТАСС/. Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.

"Гражданин России Андрей Куринин 1975 года рождения приехал на отдых по линии туроператора Pegas Touristik. Мы подтверждаем факт его смерти. Погибший на основании документа о том, что он профессионально занимается парашютным спортом, самостоятельно приобрел экскурсию, предусматривающую прыжок с парашютом без инструктора. Во время прыжка 6 мая произошла нештатная ситуация, он упал в море и разбился", - проинформировали в диппредставительстве.

Там отметили, что в настоящее время происходит "оформление документов, необходимых для репатриации".

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