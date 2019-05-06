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Полиция не нашла опасных предметов в торговом центре Ростова-на-Дону

Сейчас ТЦ работает в штатном режиме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не нашли опасных предметов в ходе проверки торгового центра "Талер" в Ростове-на-Дону, который ранее был эвакуирован из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В ходе проверки полицейские ничего опасного не обнаружили", - сказал собеседник агентства, отметив, что торговый центр уже работает в штатном режиме.

Пятиэтажный торговый центр, расположенный в Западном микрорайоне города, эвакуировали в понедельник днем во время проведения проверки после сообщения об обнаружении подозрительного предмета.

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РоссияРостовская область
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