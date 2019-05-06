В Подмосковье проверяют информацию о минировании восьми торговых центров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют анонимную информацию о минировании восьми торговых центров в разных районах Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"От неизвестных поступило сообщение о массовом минировании торговых центров в различных районах Московской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, есть информация об угрозе взрыва в восьми торгово-развлекательных центрах, расположенных в шести муниципальных образованиях.

На месте работают экстренные службы, ожидается прибытие кинологов для проверки информации.