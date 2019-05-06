В Шереметьево 6 и 7 мая отменили более 50 рейсов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вылет более 50 рейсов отменен в аэропорту Шереметьево до 12:00 мск 7 мая, соответствующие данные содержатся на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Согласно данным на сайте, в период с 18:00 до 00:00 мск 6 мая отменены 32 рейса. 7 мая до 12:00 мск отменен вылет 22 рейсов.

В связи с ограничениями в работе аэропорта Шереметьево авиакомпания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 6 и 7 мая. Как отмечается на сайте, в эти дни отменены 46 рейсов. Также 6 мая задерживается отправление 17 рейсов компании.