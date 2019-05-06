Следователи СК завершили работу в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следователи центрального аппарата СК России и криминалисты Главного управления криминалистики завершили следственные действия в аэропорту Шереметьево, где 5 мая совершил аварийную посадку SSJ-100. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли с взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования", - сообщила она.

Продолжается работа с потерпевшими и пострадавшими в результате авиакатастрофы. "Следователи со специалистами МАК приступают к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев, - отметила представитель СК. - Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего как на борту, так и в диспетчерской службе".

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.