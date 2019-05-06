Тело погибшего обнаружено на месте пожара в Железноводске

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме Железноводска Ставропольского края. Тело обнаружено при проведении аварийно-восстановительных работ, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"При проведении аварийно-восстановительных работ на месте происшествия в городе Железноводске в 17:50 мск было обнаружено тело погибшего. Личность устанавливается", - говорится в сообщении,.

Пожар произошел утром в понедельник в девятиэтажном двухподъездном жилом доме. По данным краевого Минздрава, восемь пострадавших госпитализированы, еще девять человек направлены на амбулаторное лечение. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

По данным краевого следственного управления СК РФ, в результате происшествия в доме обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами, повреждены остекление и стены на первом этаже. Дом обследуют для определения возможности дальнейшего проживания, определяется размер причиненного ущерба.