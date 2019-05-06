Три жительницы Ингушетии подозреваются в участии в террористической организации

МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии завели уголовные дела в отношении трех жительниц региона, находящихся в Сирии и принимающих участие в деятельности террористической организации. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по республике.

"Следственными отделами по Сунженскому району и городу Малгобек СУ СК РФ по Ингушетии возбуждены уголовные дела в отношении 19-летней, 22-летней и 27-летней жительниц республики. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с ноября 2014 года и с мая 2015 года по настоящее время подозреваемые, находясь на территории Сирии, участвуют в деятельности вооруженной организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической.

"Находясь в рядах вооруженной организации, они выполняют функции по оказанию пособнической помощи членам террористической организации. До настоящего времени женщины не предприняли меры к добровольному прекращению своего участия на территории иностранного государства в международной террористической организации", - уточнили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по материалам проверок, проведенных УФСБ РФ по Ингушетии. В рамках расследования уголовных дел проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.