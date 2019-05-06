Офис "Яндекса" в центре Москвы эвакуируют из-за анонимной угрозы взрыва

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Офис компании "Яндекс" на улице Льва Толстого в центре Москвы эвакуируют из-за анонимной угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Эвакуация объявлена в бизнес-центре "Красная роза" на улице Льва Толстого, где расположен, в том числе офис компании "Яндекс". Из него выведены более 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Всего в Москве анонимные сообщения об угрозах взрывов получили более 20 различных организаций, в том числе ТЦ и гостиницы. Из-за этого эвакуированы более 10 тыс. человек.