Глава Североморска рассказал, что видел два удара молнии в двигатель самолета SSJ-100

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Глава города Североморска Мурманской области Владимир Евменьков, который был среди пассажиров совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100, видел, как молния дважды ударила в правый двигатель. Об этом он сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я услышал два очень громких удара, повернул голову и увидел две вспышки в районе правого двигателя, такие грозовые. Но двигатель не загорелся, он загорелся позже, когда самолет коснулся земли, подпрыгнул и снова коснулся, то есть после второго удара [о землю]", - сказал Евменьков.

Он отметил, что эвакуация проходила спокойно, пассажиры давали возможность выйти тем, кто впереди, а бортпроводники сработали профессионально, спасая людей.

"Пока самолет остановился и пока стюардессы открывали двери, все стояли в проходе. Это заняло какое-то время <...> Если бы все одновременно побежали, тогда бы мы точно все попадали и поубивали бы друг друга", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, с открытием левой двери аварийного выхода вышла заминка, при этом все проходило в темноте.

"Сначала открылась одна, правая дверь аварийного выхода, и лишь затем с небольшим запозданием открылась левая дверь, а люди стояли в проходах и давали возможность выйти тем, кто впереди. Запаха гари я не почувствовал. Что творилось в задней части салона, мы не видели. Света же не было, все погасло, но на улице было светло, какой-то свет через иллюминаторы поступал", - рассказал Евменьков.