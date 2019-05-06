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Борьба с природными пожарами в России

В нацпарках и заповедниках России с начала года произошли более 100 пожаров

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил взять на особый контроль меры по предотвращению возгораний

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более 100 пожаров произошли на территориях российских заповедников и национальных парков с начала года. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил взять на особый контроль меры по их предотвращению, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

"По данным на 6 мая, с начала текущего года зафиксировано 116 природных пожаров на территории 17 заповедников и 11 национальных парков. Площадь, пройденная огнем, составляет 49,248 тыс. га, в том числе лесная - 1,466 тыс. га", - говорится в сообщении.

"На текущий момент во всех федеральных округах на территориях заповедников и нацпарков принимаются исчерпывающие меры по обеспечению противопожарной безопасности", - отмечают в пресс-службе.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияБорьба с природными пожарами в России
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