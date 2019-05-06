Горение газа на месте разрыва трубопровода в Свердловской области прекратилось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Горение газа на поврежденном участке трубопровода "Ямбург - Поволжье" в Свердловской области прекратилось, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе оператора газопровода - компании "Газпром трансгаз Югорск".

Разрыв с возгоранием на участке магистрального газопровода в Свердловской области произошел в 18:47 мск понедельника. В результате инцидента никто не пострадал.

"В настоящее время газ на аварийном участке не горит, поскольку газ был перекрыт и горение прекратилось", - сказал собеседник агентства.

Потребители в Свердловской области получают газ по другим маршрутам. "Газ подается по альтернативным маршрутам. Подразделения ООО "Газпром трансгаз Югорск" ведут подготовку к проведению восстановительных работ", - сказали в компании журналистам.

В пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что разрыв произошел на севере Свердловской области. Ближайший населенный пункт - поселок Пелым, где живут около 3 тыс. человек, - находится в 26 км от места происшествия.

"Нарушения режима работы газотранспортной системы в результате происшествия нет", - добавили в ведомстве.