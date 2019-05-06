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СМИ: на севере Мексики разбился самолет

По данным телеканала Milenio, погибли 11 из 13 человек, находившихся на борту

МЕХИКО, 6 мая. /ТАСС/. Власти Мексики обнаружили обломки самолета Bombardier Challenger 601, пропавшего с экранов радаров в районе штата Коауила на севере страны. Как сообщил в понедельник телеканал Milenio, воздушное судно разбилось, погибли 11 из 13 человек, находившихся на борту.

Согласно предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

Пассажиры самолета возвращались в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Воздушное судно должно было совершить посадку в 18:30 воскресенья (02:30 мск понедельника).

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