В МВД назвали предварительную причину прорыва газопровода в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Причиной прорыва газопровода "Ямбург - Поволжье", по предварительным данным, мог стать износ оборудования. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"На место происшествия выехала оперативная разведывательная группа предприятия - собственника данной ветки газопровода. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за износа оборудования. Впрочем, точные причины случившегося будут установлены в самое ближайшее время", - сказал он.

Горелых добавил, что инцидент произошел в примерно 26 км от поселка Пелым Ивдельского района Свердловской области. Угрозы населенному пункту и его жителям нет.

Место происшествия находится на севере Свердловской области, в окрестностях расположено мало сел и деревень. Расстояние до районного центра - Ивделя - примерно 100 км, от Ивделя до Екатеринбурга - 520 км.

Ранее сообщалось, что газопровод принадлежит "Газпром трансгаз Югорск". Пострадавших в результате ЧП нет.