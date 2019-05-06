Первомайск с населением 66 тыс. человек остался без воды из-за долгов

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Город Первомайск Николаевской области с населением 66 тыс. человек остался без воды из-за долгов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городского совета.

"Сегодня водоканал отключен от электроэнергии. Город остался без воды, поскольку потребители задолжали водоканалу за услуги, который в свою очередь не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию", - отметили в горсовете. По данным пресс-службы, задолженность населения составляет более 7 млн гривен (около $260 тыс.), а коммунальное предприятие (КП) "Первомайский городской водоканал" из-за нехватки средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию.

По данным пресс-службы, для восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии.