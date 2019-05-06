В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных после ЧП в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Девять госпитализированных после авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево находятся в стабильном состоянии разной степени тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"По информации на 21:00, в НИИ Склифосовского находятся пять пострадавших: один - в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре человека (экипаж) - состояние средней тяжести, переведены в ожоговое отделение. В НИИ Вишневского Минздрава России: два тяжелых, два - в состоянии средней тяжести. Без отрицательной динамики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из пострадавших, госпитализированный с подозрением на острый инфаркт миокарда, "переведен в палату отделения".

В новость были внесены изменения (22:01 мск) - добавлена информация по тексту.