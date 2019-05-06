Сообщения об угрозе взрыва в ТЦ и бизнес-центрах Москвы и Подмосковья оказались ложными

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверили более 30 торговых и бизнес-центров Москвы и Подмосковья, которые в понедельник якобы заминировали неизвестные, ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все сообщения об угрозах взрыва в торговых и бизнес-центрах Москвы и Подмосковья проверены, они не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" и эвакуации около 30 зданий в Москве и Московской области, включая офис "Яндекса" в центре столицы.