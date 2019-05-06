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СМИ: в Южном Судане в результате пожара погибли более 30 человек

Среди жертв есть дети, сообщается также о более чем 60 пострадавших

КАИР, 6 мая. /ТАСС/. Не менее 31 человека погибли, более 60 пострадали в результате крупного пожара в жилом секторе провинции Лол в Южном Судане. Об этом сообщило в понедельник радио страны Tamazuj со ссылкой на Министерство здравоохранения. Среди жертв есть дети.

По информации радиостанции, пожар вспыхнул в минувшее воскресенье вечером в одной из деревень в регионе Корок. В условиях жаркой засушливой погоды и сильных порывов ветра огонь быстро распространялся с одного дома на другой, в результате полностью сгорели четыре деревни. Без крова остались 138 семей, которые вынуждены ночевать под открытым небом.

Власти региона заявили о тяжелой гуманитарной ситуации в связи с разыгравшейся трагедией и пообещали обеспечить погорельцев палатками, одеялами и питанием. Полностью пожар удалось потушить только в понедельник. Причины возгорания еще предстоит установить.

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