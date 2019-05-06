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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Папуа - Новой Гвинее

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к северо-западу от города Булоло, очаг залегал на глубине около 127 км

ТАСС, 7 мая. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано во вторник на территории островного государства Папуа - Новая Гвинея. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 33 км к северо-западу от города Булоло на востоке страны. Очаг стихии залегал на глубине около 127 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Папуа - Новая Гвинея лежит в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца. Оно образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км от берегов Мексики до Новой Зеландии.

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