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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Среди них есть дети

ТАСС, 7 мая. Три человека, в том числе два ребенка, погибли в ночь на вторник в результате пожара в частном доме в Давлекановском районе Башкирии. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"В результате пожара погибли три человека, из них два ребенка. Пожар уже ликвидирован", - сказали в ЕДДС.

По данным регионального главка МЧС, информация о происшествии поступила в 00:15 мск. В 01:05 мск пожар в одноэтажном бревенчатом доме ликвидировали. Причины возгорания устанавливаются.

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