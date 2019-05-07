В Иркутской области за сутки вдвое выросла площадь природных пожаров

ИРКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Иркутской области увеличилась за сутки с 2,3 тыс. га до 5 тыс. га. Лес горит в восьми районах области, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"На утро 7 мая в локализованном состоянии зарегистрировано три природных пожара на общей площади 1,209 тыс. га, покрытых лесом, и 1,327 тыс. га не лесных гектаров: по одному - в Тайшетском, Зиминском и Нижнеудинском районах. Действующими [нелокализованными] оставалось шесть лесных пожаров на общей площади 2,174 тыс. га, покрытых лесом, и 300 га не лесных гектаров: по одному - в Баяндаевском, Иркутском, Жигаловском, Зиминском, Ольхонском и Боханском районах", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожаров составляет 5,055 тыс. га. В понедельник утром природные пожары в Иркутской области зарегистрировали на площади 2,380 тыс. га.

За сутки на землях лесного фонда ликвидировали 17 пожаров на общей площади 2,161 тыс. га. В регионе сохраняется высокий и чрезвычайно высокий класс пожарной опасности.

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила об усилении мер в Тайшетском районе: туда направили 20 сотрудников ведомства для защиты населенных пунктов в связи с угрозой распространения природных пожаров и огня от палов травы. "За прошедшие сутки в Иркутской области было зарегистрировано 26 палов травы сухой растительности, из которых 11 пришлось на Тайшетский район. В создавшихся условиях высокой пожароопасности существует большой риск возникновения пожаров и распространения их на большую площадь, в том числе и на населенные пункты", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника главка Василия Разумнова.