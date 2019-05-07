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В Хабаровском крае потушили пожары в заповеднике и нацпарке на 9,5 тыс. га

Флора и фауна заповедника не пострадала

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Природные пожары на площади около 9,5 тыс. га потушили на территориях национального парка "Анюйский" и заповедника "Болоньский" в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили во вторник в администрациях нацпарка и заповедника.

Возгорания на особо охраняемых природных территориях возникли в понедельник. "Пожар потушили своими силами на площади порядка 9 тыс. га, горели только заболоченные территории, сухая трава. Ущерба растениям, животным нет, гнезда птиц не пострадали", - сказал сотрудник администрации заповедника "Болоньский". В заповеднике обитает свыше 208 видов птиц, часть из которых занесены в Красную книгу России (дальневосточный аист, японский журавль, сухонос, пискулька, белоплечий орлан, кулик-лопатень и другие). Собеседник агентства сообщил, что пожар перекинулся с земель госзапаса.

Возгорания также потушили и в границах национального парка "Анюйский", где обитает более 10 тигров. "Все потушено на 520 га, горела, в основном, сухая трава. В том числе на 80 га пожар потушили в лесу, но там также сгорела только сухая листва, деревья не пострадали", - сказал представитель нацпарка.

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РоссияХабаровский край
Борьба с природными пожарами в России
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