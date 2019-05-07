В Амурской области тушат семь лесных пожаров

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Семь лесных пожаров тушат в четырех районах Амурской области, два из них - на площади более 4 тыс. га - удалось локализовать. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"В Приамурье в настоящий момент действующими остаются семь возгораний в Мазановском, Шимановском, Зейском и Серышевском [районах], два из которых локализовано на площади 4100 га", - говорится в сообщении.

По информации центра, утром на территории Амурской области действовало девять пожаров на территории лесного фонда, но два из них - на площади более 1 тыс. га - ликвидировали.

В борьбе с лесными пожарами в области задействовали сотрудников региональной авиабазы, лесной охраны, противопожарной службы и население - всего более 300 человек. Ведется патрулирование обстановки с воздуха на борту самолета Ан-2 и вертолета Ми-8.

По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на утро вторника, 7 мая, в России действует 85 лесных пожаров. Наибольшая площадь возгораний отмечается в Забайкалье, Курганской и Амурской областях.