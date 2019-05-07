Военные отправили беспилотники на мониторинг пожаров в лесах Дальнего Востока

ТАСС, 7 мая. Расчеты беспилотников Восточного военного округа приступили к мониторингу лесопожарной обстановки в Хабаровском и Приморском краях, на следующей неделе они начнут следить за обстановкой также в Бурятии и Забайкалье. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Первые полеты уже состоялись в Хабаровском и Приморском краях. Для проведения воздушной разведки задействованы расчеты БЛА [беспилотных летательных аппаратов] "Орлан-10". Помимо этого, на следующей неделе военнослужащие подразделений беспилотной авиации приступят к визуальному наблюдению в Республике Бурятия и Забайкальском крае", - сказал Гордеев.

Сколько беспилотников задействуют в мониторинге, он не уточнил, но отметил, что полеты впервые будут проводиться как днем, так и ночью.

В пресс-службе округа ТАСС пояснили, что беспилотные аппараты задействуют на 6 направлениях - в Приморье, Хабаровском крае, Бурятии и трех районах Забайкалья. Особое внимание уделят мониторингу обстановки на землях Минобороны.

По данным на утром вторника, в Приморье действуют три лесных пожара на площади около 200 га. В Хабаровском крае удалось потушить пожары общей площадью около 9,5 тыс. га в нацпарке "Анюйский" и заповеднике "Болоньский". В Забайкалье горят около 31,3 тыс. га леса, а в Бурятии в труднодоступных районах зафиксировали семь пожаров, общая площадь которых достигает 23,7 тыс. га.